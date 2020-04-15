Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası - Son Dakika
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Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası

7 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde radyo programcılığı yapan Ulvi Tanrıverdi (64), 19 yaşındaki D.E.'nin saldırısına uğradı.

Darp edilen radyocudan 'Menemen Belediye Başkanı azmettirdi' iddiası, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde radyo programcılığı yapan Ulvi Tanrıverdi (64), 19 yaşındaki D.E.'nin saldırısına uğradı. Saldırıyı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un azmettirdiğini öne süren Tanrıverdi, "Aksoy, eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ile rakip. Bu nedenle eski belediye başkanıyla kim görüştüyse, kim iletişim kurduysa kim 'Merhaba' derse sıkıntıya düşüyor" dedi.

Menemen'de yayımlanan yerel Çağrı Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çağrı Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Tanrıverdi, 10 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında saldırıya uğradı. Hastaneye giderek darp raporu alan Tanrıverdi'nin şikayeti üzerine saldırgan D.E. gözaltına alındı. Şikayetçi olan Tanrıverdi, azmettiricinin ise CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy olduğunu iddia etti.

Kendisinin uzun yıllardır Menemen'de radyoculuk yaptığını ve Menemen Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Tahir Şahin ile çeşitli radyo programları ve belgesel çekimleri gerçekleştirdiğini dile getiren Tanrıverdi, Serdar Aksoy'un, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü. Tanrıverdi, yayınlarında ilçedeki faaliyetlerle ilgili eleştirilerde bulunmasının ardından Menemen'de hedef gösterildiğini iddia etti. Yerel seçimlerin ardından Menemen Belediyesi'nin faaliyetlerini anlatmak için bir radyo programı hazırladığını, bu programında söylediği sözlerden sonra darp edildiğini söyleyen Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Seçimde kazanan arkadaşların söyledikleri sonradan uygulayıp uygulamadıklarını halkın adına da bir yayın kuruluşu olarak takip ediyoruz.7 Nisan ve 10 Nisan tarihlerinde program yaptım. Programdan sonra sütlü kahve içecektim. Sütüm kalmadığı için markete gittim. Markette, cüzdanımı çıkardığım bir sırada, arkamda bir ses duydum ardından başıma darbe aldım, gözlerim karardı, sendeledim. Saldırgan, tekme de attı. Başım şişti. Kendimi zor topladım. Ardından karakola gittim, şikayetçi oldum. Hastaneye gittim. Tomografi çekilecekti. Sonra tekrar karakola götürüldüm. Polisler beni hastaneye götürecekti. O sırada, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polisler o yoğunlukla uğraşacaklardı. Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin yanıma gelip, polisler yoğun olduğu için beni hastaneye götürebileceğini söyledi. İlaç aldıktan sonra da beni evime bıraktı. Sonrasında sosyal medya hesaplarımda çok sayıda hakaret içerikli yorumlar, mesajlar aldım. Bu sahte hesapların, Menemen Belediyesi tarafından oluşturulduğunu düşünüyorum."

HERKESE EŞİT YAKINIM

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yazılı açıklama yaptığını ve kendisi için belediyeden yüklü miktarda para aldığını söylediğini dile getiren Tanrıverdi, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Eski yönetimle yaptığım sözleşmelerimi servis ediyorlar. Belediyeden param kesilmiş onun için böyleymişim. 2013 yılından bugüne kadar 400 bin TL fatura kesmişiz, bunun sadece 250 bin TL'sini ödemişler. Kalan kısmı ödenmedi. Sözleşme içerisinde yer alan, benim çektiğim Menemen Belediyesi'nin anlatıldığı belgeseller var. Pek çok konuda belgesel hazırladık. Menemen'de 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel günlerin kutlandığı, Menemen meydanlarının anlatıldığı görüntüleriyle bir belgesel hazırladık. Bu, piyasada olan ve belgesellerin kaç para yapıldığını bilen biri, benim 6 yılda yaptığım 63 ayda aldığım paranın sadece benim yaptığım 3 belgeselimin parasına denk geldiğini bilir. Bir emekli maaşım var onun dışında hiçbir gelirim yok. O günden bugüne bir mal varlığı edindiğim de yok. Serdar Aksoy, eski belediye başkanı Tahir Şahin ile rakip. Bu nedenle eski belediye başkanıyla kim görüştüyse, kim iletişim kurduysa kim 'Merhaba' derse sıkıntıya düşüyor ama işin ilginç tarafı da başdanışmanı bu belediye başkanının döneminden. Beni itibarsızlaştırmak için yapıyorlar" dedi.


Menemen Belediyesi, Menemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:29 Kaynak: DHA

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