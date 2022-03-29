Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma isteğimiz yok" - Son Dakika
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Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma isteğimiz yok"

29.03.2022 12:14

Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma isteğimiz yok" Kırşehir'de sabah saatlerinde vefat eden hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Moralimiz bozuldu burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor" diye konuştu.

Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma isteğimiz yok"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de sabah saatlerinde vefat eden hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Moralimiz bozuldu burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor" diye konuştu.

Sağlık personeli Cihat Yıldız, meydana gelen darp olayını anlattı. Yıldız, "Sabah hasta tedavimizi yapıyorduk, hastada cardiac arrest gerçekleşti. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi" dedi.

Çalışma alanı tekmelendi, camlar kırıldı

Pandemi yoğun bakım ünitesine gelen hasta yakınlarının camları tekmelediği ve sağlık personelini darp ettiğini açıklayan Yıldız, "Hasta yakınları camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz, moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Şu anda çalışma isteğimiz gelmiyor, zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Biz emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" diye konuştu.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya ise hastalara müdahale etmek için hasta yakınlarına dur denilmesi gerektiğini aktardı.

Darp edilen sağlık personeli: Artık çalışma isteğimiz yok
Darp edilen sağlık personeli: Artık çalışma isteğimiz yok
Darp edilen sağlık personeli: Artık çalışma isteğimiz yok

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen sağlık personeli: 'Artık çalışma isteğimiz yok' - Son Dakika


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