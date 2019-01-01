Son Dakika Haberleri: Darp Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Darp Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Darp Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne sebep olan şahıs Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G. adlı şahıs bayan sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Bayan sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada bayan sanatçıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttılar. Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.'ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Adem G. kaçtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç. bugün hayatını kaybetti. Adem G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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