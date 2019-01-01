Darp Edilen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Samsun'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan 72 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne sebep olan şahıs Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi İncesu
Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık
gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G. adlı şahıs bayan sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Bayan sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada bayan sanatçıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttılar. Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.'ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Adem G. kaçtı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç. bugün hayatını kaybetti. Adem G. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde Çarşamba
ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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