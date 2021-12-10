Üye Girişi
Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı - Son Dakika

Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı

10.12.2021 15:42
Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı

Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Olcay Kanar'ın (30) katil zanlılarının yargılandığı davada, 3 sanık müebbet ve 1 sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Olcay Kanar'ın (30) katil zanlılarının yargılandığı davada, 3 sanık müebbet ve 1 sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. Ekrem L. ve Orhan A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Vural G. ve tutuksuz sanık Ferhat K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul Olcay Kanar'ın yakınları da katıldı.

Sopalarla saldırmışlar

Karardan önce savcı, esas hakkındaki mütalaa verdi. Mütalaada, maktul Olcay K. ile sanık Ali Kubilay E. arasında olaydan önce yaşanmış bir kavga dolayısıyla husumet bulunduğu, olay günü sanıkların bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan Vural G.'nin lokantasında birlikte alkol aldıkları, sanıklar Vural G., Ekrem L. ve Habip L.'nin otomobille lokantadan ayrıldıkları ve sanık Vural G.'nin, arkadaşı Ali Kubilay E. ile maktul arasındaki meseleyi çözmek için gece saatlerinde maktulü arayıp evinden çağırdığının anlaşıldığı belirtildi. Mütalaanın devamında; maktulün, Ekrem L.'nin kullandığı aracın ön koltuğuna bindiği, seyir esnasında maktul Olcay Kanar ile sanık Vural G. arasında tartışma yaşandığı ve lokantanın yer aldığı akaryakıt istasyonu önüne geldiklerinde tartışmanın kavgaya dönüştüğü, maktulün sanıklar tarafından sopa ile darp edildiği ifade edildi. Maktul kaçmasına rağmen, sanık Ekrem L.'nin öfkesinin geçmemesi üzerine, sanıklar Orhan A. ve Vural G. maktulü lokantanın tuvaletine sakladı.

İkinci kez darp etmişler

Mütalaada, kavganın durmasının ardından darp edilen maktul Olcay K., kendisine atılan dayağın intikamını alacağını söylemesi üzerine, sanık Ekrem L.'nin maktule tekrar saldırdığı ve beraberinde sanıklar Vural G., Orhan A. ve Habip L. tarafından ikinci kez darp edilmesi sonrasında maktulün bilincini kaybettiği belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre bilincini kaybeden maktulün, sanıklar Ekrem L. ve Vural G. tarafından lokantadan çıkarılarak akaryakıt pompalarının yanına bırakıldığı anlaşıldı.

Mahkeme heyeti, karar öncesinde duruşmaya katılan sanıklardan son sözlerini sordu. Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E., Ekrem L., Vural G. ve Orhan A.'nın 'kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Orhan A.'nın sabıkasının bulunmaması gerekçesiyle cezasında takdiri indirime giderek, sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Ferhat K. ve Habip L.'nin beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre olay, 27-28 Mart gecesi Eskişehir- Seyitgazi yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Olcay Kanar, (30) akaryakıt istasyonu sahası içerisinde bulunan lokanta içerisinde alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kanar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli ise tutuklandı. Otopsi raporuna göre maktul Olcay Kanar'ın 'künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması' nedeniyle öldüğü belirlenmişti. - ESKİŞEHİR

Akaryakıt, Eskişehir, Mahkeme, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi 15:49 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:15 Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
Dolar ve euroyu solladı! Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve euroyu solladı! Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
15:53
Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim         
15:47
Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu         
15:16
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada         
11:36
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Darp edilerek öldürülen gencin katil zanlılarına ceza yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement