Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
04.06.2021 17:22
Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Neymar, eşi benzeri görülmeyen bir olayla karşılaştı. Ekvator ile yapacakları mücadele öncesinde kalacakları otele gelen Neymar, takım otobüsünden indiği anda iki taraftar tarafından darp edildi. Üzerine atlanan ve ayakkabıları çalınan Neymar'ın o zor anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Brezilya'nın süper yıldız Neymar, Milli Takımı'a gittiğine gideceğine pişman oldu. Ekvador ile oynanacak maç öncesi kalacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.
ÜZERİNE ATLADILAR
O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi. Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı o anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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