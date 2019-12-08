Son Dakika Haberleri: Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi
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Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi

6 saat önce

Samsun'da darp edilip 4 yerinden bıçaklandıktan sonra bayılan şahıs 9 saat sonra kendine geldi, 26 saat sonra da hastaneye kaldırıldı.

Darp edilip bıçaklandı, 9 saat sonra kendine geldi, System.String[]

Samsun'da darp edilip 4 yerinden bıçaklandıktan sonra bayılan şahıs 9 saat sonra kendine geldi, 26 saat sonra da hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulanan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi 2 çocuk babası N.A. (48) alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine gelen şahsın saldırısına uğradı ve darp edilip bıçaklandı. Darpve bıçaklama sonucu yaralanan N.A. iş yerinde bayıldı. 9 saat sonra kendine gelen N.A.'yı olaydan 26 saat sonra fark eden komşu esnaflar olayı polise haber verdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri N.A.'yı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olaydan 26 saat sonra hastaneye kaldırılan N.A. kendini borç para verdiği S.A.'nın yaraladığını iddia etti. Darp sonucu yüzü moraran ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanan N.A. hastanede tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili S.A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

(İHA)

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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