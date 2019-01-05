Darp Edilip Fuhşa Zorlanan Kadın Jandarmaya Sığındı.
28 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadın tarafından fuhşa zorlanıp ve darp edilen Kırgızistan uyruklu kadın jandarmaya sığındı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 2 kadın tarafından fuhşa zorlanıp ve darp edilen Kırgızistan
uyruklu kadın jandarmaya sığındı. Jandarma
ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Kırgızistan'da yaşayan F.K (37), daha önceden tanıdığı Kırgızistan uyruklu K.Z. adlı kadın tarafından A.K.'nın çocuğuna bakması için Türkiye
'ye davet edildi. 5 ay önce Antalya'ya gelen F.K, A.K.'nin evine yerleşti ve birkaç gün sonra iki kadın, F.K.'ya fuhuş yapması için baskı kurmaya başladı. F.K. teklifi kabul etmeyince K.Z ve A.K., genç kadının pasaportuna el koyup şiddet uyguladı. Fuhuş yapmak istemeyen F.K, iki kadın tarafından yılbaşı gecesi yine darp edildi. Bayılan ve ayıldığında evde kimseyi bulamayan F. K, kaçıp jandarmaya şikayette bulundu. Hastanede tedavisi yapılan F. K'nın ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri, A. K. ve K.Z'yi evlerinde gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 2 kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:57 Kaynak: İHA
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