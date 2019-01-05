Son Dakika Haberleri: Darp Edilip Fuhşa Zorlanan Kadın Jandarmaya Sığındı.

Darp Edilip Fuhşa Zorlanan Kadın Jandarmaya Sığındı.

28 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadın tarafından fuhşa zorlanıp ve darp edilen Kırgızistan uyruklu kadın jandarmaya sığındı.

Darp Edilip Fuhşa Zorlanan Kadın Jandarmaya Sığındı., System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kadın tarafından fuhşa zorlanıp ve darp edilen Kırgızistan uyruklu kadın jandarmaya sığındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Kırgızistan'da yaşayan F.K (37), daha önceden tanıdığı Kırgızistan uyruklu K.Z. adlı kadın tarafından A.K.'nın çocuğuna bakması için Türkiye'ye davet edildi. 5 ay önce Antalya'ya gelen F.K, A.K.'nin evine yerleşti ve birkaç gün sonra iki kadın, F.K.'ya fuhuş yapması için baskı kurmaya başladı. F.K. teklifi kabul etmeyince K.Z ve A.K., genç kadının pasaportuna el koyup şiddet uyguladı. Fuhuş yapmak istemeyen F.K, iki kadın tarafından yılbaşı gecesi yine darp edildi. Bayılan ve ayıldığında evde kimseyi bulamayan F. K, kaçıp jandarmaya şikayette bulundu. Hastanede tedavisi yapılan F. K'nın ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri, A. K. ve K.Z'yi evlerinde gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 2 kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Kırgızistan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:25:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darp Edilip Fuhşa Zorlanan Kadın Jandarmaya Sığındı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]