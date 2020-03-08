Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar 'En iyi devlet Türkiye Devleti' - Son Dakika

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"

6 saat önce

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti" Yunanistan'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye Devleti" dedi.

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti"

EDİRNE - Yunanistan'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye Devleti" dedi.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yunanistan'a geçmeyi başaran ancak yakalandıkları için tekrar Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmen çocuklar yaşadıkları zulmü anlattı.

Yunan polisinin kendilerine vurduğunu söyleyen göçmen çocuklar, ayakkabı ve montlarının da alındığını ifade etti.

Ufak bir bebeğinde yunan polisi tarafından dövüldüğünü vurgulayan çocuklar, ailelerin paralarına ve telefonlarına el konulduğunu belirtti.

Meriç Nehri üzerinden Edirne'nin sınır köylerine geri gönderildiklerini söyleyen göçmen çocuklar, köy halkı tarafından kendilerine yiyecek ve giyecek verildiğini belirterek, "En iyi devlet Türkiye devleti" dediler.

Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar En iyi devlet Türkiye Devleti

Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 21:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darp edilip yarı çıplak Türkiye'ye gönderilen mülteci çocuklar "En iyi devlet Türkiye Devleti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]