Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı

11.05.2022 15:52

Son dakika 3. sayfa haberine göre Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde darp edilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde darp edilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaltı Sahili 14 numaralı plaj yakınında, yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan bir kadın, çalışanlardan yardım istedi. Görevliler Rus uyruklu kadının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konuşmayan ev ayakta güçlükle durabilen kadını, kadın çalışanlar koluna girerek ambulansa getirdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kadını darp eden şüpheli yada şüphelileri bulmak için başlattı.

Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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