Üye Girişi
Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı

01.02.2022 09:47
Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı

Adana'da iki çocuğu darp edip cep telefonlarını gasp ettiği öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da iki çocuğu darp edip cep telefonlarını gasp ettiği öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Ocak günü saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç. (16) yanına gelen iki kişi, çocukların telefonunu istedi. B.K.B. ile B.Ç., telefonu vermeyince cerrahi maskeli ve kapüşonlu şüpheliler, çocukları yumruklayarak dövdü. Çocukların ellerindeki cep telefonlarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Berat E. (22) ile arkadaşı Nihat Y. (26) olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlenen şüpheliler, adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan üst aramasında gasp ettikleri cep telefonları da bulundu.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA

Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı
Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı
Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı
Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Çukurova, Adana, Ocak, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:05 Hayat kurtaran tesadüf! Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Darp edip iki çocuğun cep telefonunu gasp eden iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement