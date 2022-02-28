Darp ettiği komşusuna yönelik 'tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi - Son Dakika
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Darp ettiği komşusuna yönelik 'tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi

28.02.2022 15:33
Darp ettiği komşusuna yönelik 'tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi

Tuzla'da, komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verilen Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Hak etti" sözleri nedeniyle savcılıkta 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Tuzla'da, komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verilen Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Hak etti" sözleri nedeniyle savcılıkta 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Suçlamayı kabul etmeyen Sezai, "Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum" dedi.

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 18 Temmuz 2021 tarihinde sahne aldığı bir mekanda, "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti" nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

"SOHBET EDİYORDUM"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Sezai'nin ifade işlemleri yaklaşık yarım saat sürdü. Sezai İfadesinde, "Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum" diyerek suçlamayı kabul etmedi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sezai, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU

Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai, "silahla yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 42 gün tutuklu kalan Sezai, davanın ilk celsesinde tahliye olmuştu.

Halil Sezai, 18 Temmuz 2021 tarihinde sahne aldığı bir mekanda, "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti" şeklinde sözler söylemişti. Sezai'nin sözlerinin üzerine darp edilen Hüseyin Meriç'in avukatı, Sezai hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sezai hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

(Gamze Erdemir/ İHA)

Darp ettiği komşusuna yönelik 'tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi

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ŞARKICI HALİL SEZAİ SAVCILIKTA ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ ŞARKICI HALİL SEZAİ SAVCILIKTA ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek Nevşehir'de yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek

Halil Sezai, Hakaret, Meriç, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darp ettiği komşusuna yönelik 'tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi - Son Dakika


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