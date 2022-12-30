Darp ettikleri genci silahla vuramayınca bıçakladılar

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Kocaeli'de göre Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada 26 yaşındaki genci darp eden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladılar.

EKİPLER ANINDA OLAY YERİNE GELDİ

Meydana gelen olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.