Darp İddianamesi Kabul Edildi
1 saat önce
Sarkıcı Sıla'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Sarkıcı Sıla
'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural
hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta.
Sarkıcı Sıla'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Mahkeme ilk duruşmanın 7 Mart'ta görülmesini kararlaştırdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
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