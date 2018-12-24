Son Dakika Haberleri: Darp İddianamesi Kabul Edildi

Darp İddianamesi Kabul Edildi

1 saat önce

Sarkıcı Sıla'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Sarkıcı Sıla'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta.

Sarkıcı Sıla'yı darp iddiasıyla Oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Mahkeme ilk duruşmanın 7 Mart'ta görülmesini kararlaştırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

Ahmet Kural, Sıla, Güncel
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