Son Dakika Haberleri: Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Kişi Serbest Bırakıldı, System.String[]
Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi'nde "Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılıp, ardından darp edilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde D.Ç.F., T.G. ve B.K.K. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen D.Ç.F., T.G. ve B.K.K. serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Merkez, Ahmet Ataç, Eskişehir, 3. Sayfa
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