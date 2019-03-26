Son Dakika Haberleri: Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

20 dakika önce

Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi'nde "Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılarak darp edilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F., T.G. ve B.K.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Merkez, Ahmet Ataç, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler! Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a Reklam Panosu Jesti Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]