Darp İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
20 dakika önce
Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
'de broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi'nde "Merkez Tepebaşı
İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç
'ın 24 Haziran seçimlerinde HDP
'ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılarak darp edilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F., T.G. ve B.K.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:23 Kaynak: İHA
Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a Reklam Panosu Jesti
Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız