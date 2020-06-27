Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı - Son Dakika

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı İzzet Aydın - Hanifi Bayar İSTANBUL - Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi.

Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı

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İSTANBUL - Pendik'te 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli genç, tartıştığı sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından zorla kaçırılarak darp edildi. Saldırganlar engelli genci darp ettikleri anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Kan donduran olayda bir kişi gözaltına alındı. Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı.

Kan donduran olay, Pendik'te geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz ile kız arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Temiz, aynı evde yaşadığı kız arkadaşından ayrıldı. Daha sonra kızın erkek arkadaşlarından biri Emrullah Temiz'i konuşmak için yanına çağırdı. Eski sevgilisinin arkadaşının yanına giden Temiz, 6-7 kişilik bir grup tarafından zorla arabaya bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü. Engelli genç burada eski sevgilisinin arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan gençler, Emrullah Temiz'e tekme ve yumruk atarak darp etti. Gruptakilerden biri cebinden bıçak çıkarttığı bıçakla Temiz'i tehdit ederken, engelli genç aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar engelli genci darp ederken çektikleri görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı ve kız arkadaşından zorla özür diletti. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temiz'in yürümekte güçlük çektiği öğrenilirken, olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlardan 1'i gözaltına alındı.

Acılı anne oğluna bunu yaşatanların cezalandırılmasını istiyor

Yaşananları öğrendikten sonra hemen şikayetçi olan anne Mevlüde Çamçı, yaptığı açıklamada, "3 ay önce bir kızla internette tanışmıştı. Kız, 'Ailem beni evden kovdu' dedi ama o da yalanmış zaten ailesi kovmamış evden. Oğlumla bana görüntüler attı, ben önce kabul etmedim ama 'Ailem beni evden attı' deyince dayanamadım üzüldüm. Tamam gelin dedim ben de bir ay kaldılar. Evlenmeye de niyetleri vardı ama telefon hiç elinden düşmezdi. Ona buna mesaj atardı. Bir gün oğlum iş dönüşü içeriye girmiş odada telefonda bir erkeğe öpücük atıyor. Çocuk onu görünce direkt telefonu elinden almış mesajlara bakmış; 'Aşkım' falan yazıyor. Ben geldim, moralleri bozuk. 'Ne oldu?' dedim benim oğlan anlattı, 'İçeriye girdim başka bir erkekle konuşuyordu' dedi. Hatta bir ay yanında kaldı benim çocuğum elini bile sürmedi evleneceğiz diye. Tamam dedim, senin kararın. O akşam yol parasını da ayarladık, vapura kadar da kızı götürdü benim çocuğum. Dışarıda bırakmak istemedi. Zaten bir ay sonra benim çocuğumu tehdit etti, 'Sana dayak attıracağım' diye. Benim çocuğumu tuzağa düşüren de kızın arkadaşı benim oğlanın da arkadaşı. Benim oğlanı dolduruşa getirdi, 'Sen adam değilsin, erkeksen konuşalım' demiş bu da salı günü gitmiş ben işteydim zaten. Gitmiş tek görüşeceğim sanıyor tabi tam karşısına geçtiği an arkasından saldırmışlar. Sonra Sultanbeyli'de dövdükten sonra arabaya bindirip Pendik'e götürmüşler parka. Orada kamerayı açmışlar. Bunu hep beraber yaptılar tek bir kişi değil. Hepsinden şikayetçi oldum. Dün akşam da tehdit mesajı geldi oğluma. 'Sana af yok, kamerayı açsana' deyip küfürler etmiş. Dudakları, burnu, gözünün etrafı, kaburgaları özellikle beli çok kötü durumda. Çok tekmelemişler." ifadelerini kullandı.

Pendik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darp mağduru engelli gencin annesi yaşadıkları kabusu anlattı - Son Dakika
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