Darp raporu almak için geldiği hastanedeki hemşirelere saldırdı - Son Dakika
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Darp raporu almak için geldiği hastanedeki hemşirelere saldırdı

10.01.2023 13:03

Darp raporu almak için geldiği hastanedeki hemşirelere saldırdıANKARA Ankara'da eşinden şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, annesi ve yanındaki arkadaşıyla birlikte tartışma yaşadığı hemşirelere saldırdı.

Darp raporu almak için geldiği hastanedeki hemşirelere saldırdı

ANKARA Ankara'da eşinden şiddet gördüğünü iddia eden bir kadın, annesi ve yanındaki arkadaşıyla birlikte tartışma yaşadığı hemşirelere saldırdı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Melisa Ç., eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek darp raporu talebinde bulundu. Kan verdiği sırada sağlık çalışanları ile tartışan Melisa Ç., annesi M.B. ve arkadaşı Ç.B. ile birlikte 2 hemşireye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Şiddete maruz kalan hemşirelere şikayette bulunurken, kendilerine ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Melisa Ç. ile annesi ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kendimi tutamadım"

Melisa Ç'nin ifadesinde, "Rapor almak için hastaneye gitmiştim. Doktor tahliller için kan aldırmam gerektiğini belirtti. Ben de odadan çıkarak kan vermek için hemşirelerin yanına gittim. Sedyeye oturduğumda hemşire bana emir vererek konuştu. İlk başta sakin kalmaya çalıştım. Lakin aynı şekilde konuşmaya devam edince ben de kendimi tutamadım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp raporu almak için geldiği hastanedeki hemşirelere saldırdı - Son Dakika

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