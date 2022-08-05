Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

05.08.2022 22:37
Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

İddiaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde 8 Nisan'da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören ile G.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, Dören'i sopa ile darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, Dören ile geç saatlere kadar alkol aldıklarını, sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. "Bunu sen mi yaptın?" sorusuna, "Hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm. Ben yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amca ile baba oğul gibiyizdir. Onu ben çok severim." dediği öne sürüldü.

Olay yerinde üzerinde kan olan bir sopa bulunduğu ve sopadaki parmak izi ile şüphelinin parmak izlerinin uyuştuğu öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dören, yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Dören'in sinema ve dizi oyuncusu oğlu Yiğit Dören, AA muhabirine, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Gülnihal Demir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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