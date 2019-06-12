Darp ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
2 saat önce
Elazığ'da, bir iş hanındaki temizlik görevlisini darbederek etkisiz hale getiren zanlının, camını kırdığı iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:05 Kaynak: AA
'da, bir iş hanındaki temizlik görevlisini darbederek etkisiz hale getiren zanlının, camını kırdığı iş yerinden çok sayıda cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kameraya yansıyan görüntülere göre, Gazi Caddesi'nde bulunan Elliler Çarşısı'na giren bir kişi, elindeki sopayla iş hanının temizlik görevlisini döverek, etkisi hale getirdi.
Daha sonra elindeki sopayla iş hanındaki bir iş yerinin camını kıran zanlı, toplam 40 bin lira değerinde olduğu bildirilen 21 cep telefonunu çalarak kaçtı. Polis
ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı
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