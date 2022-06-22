DARPA'dan kripto para dünyasını karıştıracak açıklama! - Son Dakika
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DARPA'dan kripto para dünyasını karıştıracak açıklama!

22.06.2022 23:42
DARPA'dan kripto para dünyasını karıştıracak açıklama!

ABD ordusu için teknoloji araştırmaları yürüten DARPA, blockchain'i ele alan bir rapor paylaştı. DARPA, kripto paralar için ne düşünüyor?

Kripto para birimlerini oluşturan blockchain teknolojisi, Web3 ile birlikte merkeziyetçi olmayan bir sisteme geçiş yapmayı amaçlıyor. DARPA ise değişmezlik, şeffaflık ve verimlilik gibi vaatler ile sunulan blockchain'i hedef alan bir rapor geldi. Kurum, kripto platformlarının sorgulanması gerektiğini söyledi.

DARPA: Blockchain ve kripto para birimleri sanıldığı gibi değil

ABD ordusuna yeni teknolojiler geliştirmesiyle bilinen DARPA, blockchain teknolojisinin düşünüldüğü kadar "merkezi ve değiştirilemez" olmayabileceğini öne sürüyor. DARPA'nın araştırması, kripto paraları örnek göstererek, az sayıda kişinin tüm ekosistem üzerinde aşırı güce sahip olabileceğini gösteriyor.

Kripto para piyasası şahlandı: Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

DARPA'nın paylaştığı Trail of Bits tarafından yürütülen araştırma, dikkat çeken bazı sonuçlar ortaya koydu. Rapor, geçtiğimiz beş yıllık süreç içerisinde üç internet servis sağlayıcısının dünya çapındaki Bitcoin trafiğinin yüzde 60'ını kontrol ettiğini gösterdi.

DARPA'dan kripto para dünyasını karıştıracak açıklama!

Trail of Bits tarafından sunulan raporun, blockchain veya kripto para birimlerine ilişkin herhangi bir eleştiride bulunmadığını belirtelim. Teknolojinin kriptografik olarak güvenli olduğunu ifade eden DARPA, blockhain'i denetlemekten sorumlu mekanizmaların kusurlu olduğunu dile getirdi.

DARPA'ya göre, blockchain yazılımında uygulanan geçici değişiklikler işlemleri değiştirebiliyor ve bu, merkeziyetçi olmasına yol açıyor. Ayrıca belirli bir zincirin büyük kısmını kontrol eden platformlar, hizmetleri çıkarları için kullanma ihtimalini artırıyor.

Trail of Bits ayrıca Bitcoin ağını inceledi. Araştırma, en büyük kripto para biriminin şifrelendiği zincirlerin yüzde 21'inin saldırılara açık, eski çekirdeklerde çalıştığını ortaya koydu.

Are #blockchains actually decentralized? Analysis we commissioned from @trailofbits uncovers unintended centralities and provides important insights on the potential impacts of security vulnerabilities within this technology. Access the full report here: https://t.co/V36rSOmvJc pic.twitter.com/WCbv7m9WQy

— DARPA (@DARPA) June 21, 2022

Web3 ile ilgili olarak eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'den benzer açıklamalar gelmişti. Dorsey, Web3'ün "yeni bir takma adla sunulan merkezi bir organizasyon" olduğunu dile getirmişti. Elon Musk'ın da Web3 için parlak düşünceleri olmadığını hatırlatalım.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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