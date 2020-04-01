Darphane'den altın açıklaması: Piyasada altın arzında sorun yok

yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.

- İstanbul