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Darphane'den altın açıklaması: Piyasada altın arzında sorun yok
6 saat önce
yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri...
yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:10 Kaynak: DHA
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