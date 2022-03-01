DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK - Son Dakika
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DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK

01.03.2022 03:20

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için Emlak Katılım ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

DARPHANE ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için Emlak Katılım ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Emlak Katılım Bankası üzerinden açılacak 'Çeyrek Hesap' projesiyle vatandaşların evlerindeki altınları çeyrek olarak buraya yatırabileceklerini ve istedikleri tarihte geri alabileceklerini kaydeden Şahin, Darphane Çeyrek Altın Hesabı açtırmasıyla sistemi başlatmış olacaklar. Daha sonra bu altınlar bize gelecek, çekileceği zaman da topluca üretimlerini yapacağız ilgili kurumlara teslim edeceğiz dedi.

Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında Emlak Katılım Bankası'yla iş birliği yaptı. Yeni altın hesabı Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Darphane ve Damga Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar katıldı.

Abdullah Yasir Şahin ekonomiyi canlandırmak için başladıkları proje kapsamında Emlak Katılım Bankası'na 'Çeyrek Hesap' açtıranların buraya gram değil tane olarak altınlarını yatıracaklarını aktardı. Şahin, altınların geri çekileceği zaman Darphane tarafından basılacağını belirtti. Şahin konuşmasında, Kamuoyunda yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması ile alakalı olarak biz de kendi adımıza ne yapabileceğimizi düşündüğümüz zaman Darphane tarafından basılmış olan altınların fiziki olarak toplanması ve vatandaşın istediği zaman fiziki olarak geri alabilmesi ile ilgili bir proje çalıştık. Bu proje yarın itibariyle başlıyor. En hızlı şekilde hareket eden sistemi kendi içlerinde kurgulayan Emlak Katılım oldu. Bu anlamda bankanın Genel Müdürü ve ekibine teşekkür ediyorum. En hızlı şekilde sistemlerini kurdular ve kurguladılar. 1 Mart itibariyle başlayacak. Vatandaşlarımız, evinde biriktirdiklerini bankalarımıza, finans kurumlarımıza şubeden teslim etmesi ve Darphane Çeyrek Altın Hesabı açtırmasıyla sistemi başlatmış olacaklar. Daha sonra bu altınlar bize gelecek, çekileceği zaman da topluca üretimlerini yapacağız ilgili kurumlara teslime edeceğiz dedi.

YASTIK ALTI ALTINA BÜYÜK GÜVENCE

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, ise projeyle ilgili bilgiler paylaşarak, 'Öncelikle çeyrek hesap alışılmış gram birimli hesapların aksine adet birim değerli ve her adedin bir çeyrek değerinde olduğu bir hesap uygulamasıdır. Mevcut uygulamada gram değerli altınlar bankalara yatırılırken bu uygulamada altınlar adet olarak yatırılacak. Müşterilerimiz çeyrek hesap birikimlerini yine fiziki altın olarak çekebilecekler. Yatırımlar için herhangi bir kesinti ve komisyon uygulanmayacak. Müşterilerimiz mobil uygulama üzerinden altınlarını başka müşterilerimizin hesabına aktarabilecek, bu altınları satabilecek ve finansman işlemleri için de teminat olarak gösterebilecekler. Müşterilerimiz 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen altınları, adet fark etmeksizin birikimlerini bankamıza getirerek 'Çeyrek Hesap' açılışını gerçekleştirebilecekler. 15 Mart 2022 tarihi itibariyle de 'Kazandıran çeyrek hesap' ürünümüzü devreye alıyoruz. Müşterilerimiz çeyrek hesap birikimlerini katılım bankacılığı prensibine uygun olarak gram altın cinsinden kar payı kazanabilecekler diye konuştu.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK

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Katılım Bankası, Çeyrek Altın, Emlak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 'ÇEYREK HESAP'LA YASTIK ALTI ALTINLARINI EKONOMİYE KAZANDIRACAK - Son Dakika
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