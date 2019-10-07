Son Dakika Haberleri: Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek
Son Dakika Spor Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek

Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ve Dart Milli Takım sporcusu Özcan Karagöz, Romanya'da yapılacak Dart Dünya Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ve Dart Milli Takım sporcusu Özcan Karagöz, Romanya'da yapılacak Dart Dünya Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.


Dünya Dart Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşecek şampiyonaya 50'den fazla ülkeden 500 sporcu katılacak. Şimdiye kadar yapılan en kalabalık organizasyon olma özelliğini de taşıyan şampiyonaya Milli Antrenör Özlem Torunlar nezaretinde hazırlanan milli sporcu Karagöz, "Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ülkemize madalya getireceğimize inanıyorum" dedi. Kendisine verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na, Halk Eğitimi Müdürü Levent Susam'a ve Özel Sınav Koleji'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Milli sporcu, Dart Milli Takımı ile birlikte Romanya'ya hareket etti. - BİLECİK

Romanya, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
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