Dart Hakemliği ve Antrenörlük yapan Muhtarın öğrencileri Türkiye Finallerinde boy gösterdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Ankara'da 14-16 Ekim tarihleri arasında düzelenen Minikler-Yıldızlar Dart Şampiyonasında Isparta rüzgarı esti.



Isparta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Dart Şampiyonası, başkent Ankara'da güller diyarını temsil etti.



1017 sporcunun yarıştığı Türkiye Dart Şampiyonası 1. etabında Isparta'dan 5 sporcu yarıştı.



Isparta Zafer Mahallesi'nin Muhtarı Recep Gürdal, muhtarlığın yanında bocce, dart hakemliğinn yanı sıra antrenörlükte yapıyor. Mahallesinde gençleri spora teşvik eden Gürdal, ilk yıllarındaki dereceleriyle göz doldurdular.



Ispartalı Dart Sporcuları Deniz Ceylin Saltı 22 puanla on dördüncü, Muhammet Kılıç 16 puanla ile yirmi üçüncü, Ramazan Işık ile Müslüm Tekin ise 8'er puanla kırk yedinci ve Dicle Tari ise 2 puanla elli ikinci sırada yer aldı.



Sporculardan Deniz Ceylin Saltı ve Muhammet Kılıç çeyrek finale kadar çıkabildiler.



Hem Antrenör hem hakem olan Isparta Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal ise "Özellikle Deniz Ceylin Saltı ve Muhammet Kılıç çeyrek finale kadar çıkmaları onur verici idi. Çeyrek final maçlarını almış olsalar idi madalyayla dönecektik. İlk defa ilimizden katılım sağladığımız Dart Türkiye Şampiyonasında sporcularımızın elde ettikleri başarı gelecek için umut verici olup, sporcularımız ve ailelerini tebrik ederim. Ayrıca yanımızda olan Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek Bey'e de teşekkürü bir borç biliyorum. Mahallemiz çocuklarını spora teşvik ederek geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz" dedi. - ISPARTA