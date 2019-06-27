Son Dakika Haberleri: Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak
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Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak

2 saat önce

Dünya Dart Federasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak, System.String[]
Dünya Dart Federasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
TBBDF'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, yarışmaların bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçen sene yine Ankara'da düzenlenen organizasyonda kızlarda gümüş madalya aldık. Bu sene inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:43 Kaynak: AA
Avrupa, Ankara, Spor
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