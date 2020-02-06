Dart kursiyerlerinin turnuva başarısı - Son Dakika

Bilecik Bozüyük ilçesinde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun Ankara'da düzenlemiş olduğu Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Sıralama Turnuvasında dereceye giren dart kursiyerleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam'ı ziyaret ettiler.



Ankara'da yarışan ve madalya ile dönen dart kursiyerlerini makamında kabul eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyerleri ve öğretmenlerini tebrik etti. Levent Susam "Türkiye çapında önemli dereceler elde eden ve ilimizi gururlandıran değerli gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sporla yetişen nesilleri görmek bizleri onurlandırıyor. Bu değerli nesilleri yetiştiren kıymetli ailelerine ve öğretmenlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Biz spora ilgi duyan gençlerimizin her zaman yanındayız" diyerek tüm öğrencilere tek tek hediyelerini takdim etti.



Yapılan müsabakaların ilk gününde Alper Anıl Salon, Yıldız Erkekler Türkiye 3.'sü, Onur Kuş, Genç Erkekler Türkiye 2.'si, Mustafa Kılıçkaya, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler Türkiye 3.'sü ikinci gün yapılan müsabakalar sonucunda ise Onur Kuş ve Mustafa Kılıçkaya Türkiye 3.'sü olarak toplam 6 madalya ile tamamladılar. - BİLECİK