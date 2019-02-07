Son Dakika Haberleri: Dart Şampiyonasında İkinci Oldu

Dart Şampiyonasında İkinci Oldu

1 saat önce

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Ankara'da yapılan "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 4. ayak yıldız kızlarda ikinci oldu.

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Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, Ankara'da yapılan "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 4. ayak yıldız kızlarda ikinci oldu.

64 sporcunun katıldığı yarışmaya, kulüp antrenörü Aydan Yavuz yönetiminde Nisa İmran Torun ve Fatmanur Gümüş isimli sporcular katıldı. Zorlu geçen maçlarda, Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcular birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Antrenör Aydan Yavuz, ikinci olan sporcusunu kutlayarak, Antalya'da Nisan ayında yapılacak olan 5. ayak dart şampiyonası için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Yaşam
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