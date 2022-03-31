Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
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Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

31.03.2022 17:32
Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu takımı, Dart şampiyonasında Türkiye ikinci oldu.

Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu takımı, Dart şampiyonasında Türkiye ikinci oldu.

Konya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Dart Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Dart Takımı sporcuları ikinci oldu. Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu dart takımı antrenörü Müge Kat ve sporcular, Dart İl Temsilcisi Fatih Okur, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporcuları ve antrenörleri Müge Kat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu

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Kayseri, Türkiye, gençlik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
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