Dart Takımları Türkiye Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Dart Takımları Türkiye Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika Spor

Dart Takımları Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

6 saat önce

2019-2020 yılı Okul Sporları Dart Grup Müsabakalarında Kayseri'den katılan takımlar başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dart Takımları Türkiye Şampiyonası'na Katılacak, System.String[]

2019-2020 yılı Okul Sporları Dart Grup Müsabakalarında Kayseri'den katılan takımlar başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.


13-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Batman'ın ev sahipliğinde yapılan grup müsabakalarında yıldız kızlar kategorisinde Kayseri'yi temsil eden Zenger Güç Ortaokulu ve yıldız erkekler kategorisindeki Kayseri temsilcisi Buğdaylı Ortaokulu ilk dört takım arasında girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya'da yapılan Gençler Grup Müsabakalarında ise Kayseri temsilcisi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi başarısıyla göz doldurarak Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.


Bu sonuçlarla Zenger Güç Ortaokulu, Buğdaylı Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, grupları başarılı bir şekilde tamamlayarak, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımları, antrenörlerini ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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