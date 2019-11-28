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Dart turnuvasında kıyasıya rekabet

6 saat önce

Sivas'ta yapılan "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" renkli görüntülere sahne oldu.

Dart turnuvasında kıyasıya rekabet, System.String[]

Sivas'ta yapılan "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" renkli görüntülere sahne oldu. 110 öğretmenin katıldığı turnuvada, katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.


Spor Sivas Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "24 Kasım öğretmenler günü dart turnuvası" yapıldı.


Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen dart turnuvasına bay-bayan 110 öğretmen katılarak kıyasıya mücadele etti.


Renkli görüntülere sahne olan dart turnuvasında dereceye giren öğretmenler için ödül töreni düzenlendi. Ödülleri Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Korkmaz, antrenörler ve hakemler takdim etti. - SİVAS

Anadolu Lisesi, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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