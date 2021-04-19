Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar - Son Dakika

Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar

19.04.2021 14:14
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar, System.String[]

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ücretsiz dart ve bocce eğitimleri veriyor.

Isparta'da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ücretsiz dart ve bocce eğitimleri veriyor. Muhtarlığın üst katını küçük bir spor salonuna çeviren Gürdal'ın öğrencileri, milli takımlara girebilmek için düzenli çalışıyorlar.

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, muhtarlık binasının üst katında bulunan boş alanı belediyenin desteğiyle spor salonuna çevirerek, başta kendi mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki gençlere ücretsiz dart ve bocce eğitimleri veriyor. Aynı zamanda Türkiye Bocce Dart Federasyonu antrenörü ve hakemi olan Gürdal, kurduğu spor kulübünde haftanın belirli günlerinde spor salonunda gençlerle buluşarak, onlarla tek tek ilgileniyor. Muhtar Gürdal'ın çalıştırdığı gençler, milli takımlara girmeyi hedefliyor.

"Herkese kapımız açık"

Muhtar Recep Gürdal, Isparta'daki gençleri dart ve bocce branşlarında eğitmek için önderlik yaptığını söyledi. Muhtarlığın üst katındaki alanı belediyenin desteğiyle spor salonuna çevirdiğine değinen Gürdal, "Sporcularımız sadece Zafer Mahallesi'nden gelmiyor. Diğer mahallelerden de gelen sporcularımız var. Yeter ki çocuklarımız bu sporları sevsinler, bizim herkese kapımız açık. Bu spor kursları için de hiçbir ücret talep etmiyoruz" dedi.

"22 lisanslı sporcumuz var"

Kurdukları spor kulübünde 22 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Gürdal, gençlerin boş vakitlerini sokak veya internet başında geçirmesini istemediğini söyledi. Gürdal, "Ev ve okuldaki eğitimden buradaki disiplinimiz daha farklı. Hepsiyle konuşuyorum. Hepsi kendi bölgelerinde çalışıyor. Pandemi kuralları dahilinde herkese ayrı bölümler verdik. Burada spor ahlakı ve disipliniyle geleceğin spor adamlarını yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hedeflerimiz büyük"

Gürdal, sporcularını il dışındaki tüm dart ve bocce müsabakalarına götürmeye çalıştığını belirterek, "Bu konuda belediyemiz ve gençlik spor il müdürlüğümüz bizlere destek veriyor. Bugüne kadar 4 Türkiye şampiyonası ayağına gittik. Bu yarışmalarda güzel derece yapan sporcularımız var. Muhammet Kılıç, Türkiye 3'üncüsü oldu. O yarışmaya 153 sporcu katılmıştı. Hedeflerimiz büyük. Isparta'da bu sporu yaymak istiyoruz. Yeter ki gönüllü insanlar, aileler bizlere destek versin" dedi.

Muhammet Kılıç: "Milli sporcu olmak istiyorum"

Dart sporcusu 15 yaşındaki Muhammet Kılıç, yaklaşık 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve 4 yıldır da lisanslı olduğunu kaydetti. Kılıç, "Öncelikle muhtar amcaya çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bize ağabeylik yapıyor. Her zaman maddi ve manevi yanımızda oluyor. Türkiye 3.sü oldum. Isparta'da kez birinci oldum. Milli sporcu olmak istiyorum. İlk başlarda Isparta'da bu alandaki sporculara özenmekti. Şimdi milli sporculara özeniyorum" dedi.

Müslüm Tekin: "O olmasa bu sporu tanımayacaktım"

Müslüm Tekin de hedefimin milli takım olduğunu ifade ederek, spora ilk başladığında amacımın kentteki sporcuları yenmek olduğunu ancak şimdi daha büyük hedeflere ulaşmak istediğini söyledi. Tekin, "Muhtar amca bize çok yardımcı oldu. O olmasa bu sporu tanımayacaktım. Bizi çalıştırdı, her türlü araç desteği verdi. İl dışı müsabakalarına da bizi götürüyor. Her zaman arkamızda duruyor" şeklinde konuştu.

Dicle Tarı ise 3 yıldır dart oynadığını ifade ederek, "Muhtar amca çok iyi bir insan. Bu spora başlama sebebim de kendisidir. Milli takımlara girmeye çalıyorum" açıklamasını yaptı. - ISPARTA

Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar
Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar

Türkiye, Isparta, Muhtar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dart ve bocce eğitimlerini muhtardan alıyorlar - Son Dakika Spor


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