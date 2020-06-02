Daru'l Huffaz hafızlarla yeniden buluşuyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesindeki Hafızlık Sağlama Merkezi'nde (Daru'l Huffaz) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen dersler yeniden başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ara verilen derslerin, tedbirler alınarak 4 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.



Yeni dönemde kursiyerler binaya maskesiz giremeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Girişlerde dezenfektan kullanılacak, kursiyerlerin ateşi ölçülerek sağlık kontrolleri yapılacak, sosyal mesafeye dikkat edilecek ve binada ders hazırlığı yapılmayacak, dersler evde hazırlanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Ali Gav Medresesi Gelenekli Sanatlar Merkezi'ndeki eğitimler kadınlar ve erkekler ayrı olmak üzere haftanın 7 günü yapılıyor. Merkezde, hafta içi kadınlar 07.30-20.00, erkekler 06.30-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise hem kadınlar hem erkekler 08.00-17.00 saatleri arasında randevu usulü ile derslerini vermeye devam edecek. Hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren Daru'l Huffaz kayıtları için, şahsen 353 62 47 numaralı telefon aranabilir veya www.komek.org.tr adresinden başvurulabilinir."