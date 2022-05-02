DARÜLACEZE 2 YIL SONRA ZİYARETÇİLERİ AĞIRLADI - Son Dakika

DARÜLACEZE sakinleri ile çalışanlar Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan bayramlaşma programında bir araya geldi. İki yıl sonra tedbirlere uyularak ziyaretçilere açılan Darülaceze'deki bayramlaşmaya, eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Aydan Şener, eski mankenler kraliçesi Sibel Tan Arıkan da katıldı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte ziyaretçilere kapılarını kapatan Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de bayram heyecanı yaşanıyor. İki yılın ardından, tedbirlere uyularak ziyaretçilere açılan Darülaceze'de, saat 10.00'da,'Geleneksel Bayramlaşma Programı' gerçekleştirildi. Darülaceze sakinleri ve çalışanların bir araya gelerek bayramlaştığı programa, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Aydan Şener, eski mankenler kraliçesi ve mimar Sibel Tan Arıkan'ın yanı sıra kurumda yetiştikten sonra sevgi evlerine yerleştirilen çocuklar katıldı.

Pandemi süresince ziyaretçi kabul edilmeyen kurumun kapılarını tekrar ziyaretçilere açması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Darülaceze sakinlerinden Nesrin Ünal, "Çok heyecanlıyız. Ziyaretçilerimi, arkadaşlarımı bekliyorum. Birazdan geleceklerö dedi.Kurum sakinlerinden Fevzi Oyanbaş ise "Kız kardeşim var. Allah'a şükür, ziyarete geliyor. Burada bayramlarımız da, diğer günlerimiz de çok iyi geçiyor. Arkadaşlarımızla şakalaşıyor, gülüşüyoruz. Televizyon odamızda vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Darülaceze'nin en süslüsü olarak nitelendirilen Füsun Kaslak, "Başkanlarımız ve ekibinden, hemşirelerimizden Allah razı olsun. 2 yıllık hastalık sürecinde, çok şükür ölenimiz olmadı. Bir daha da yanımıza gelmesin bu müzmin hastalık" ifadelerini kullandı.Bayramlaşma programında konuşan 1988 mankenler kraliçesi ve mimar Sibel Tan Arıkan, Darülaceze sakinleriyle 3 sene önce tanıştığını belirterek "5 senedir köy okulları ablasıyım. Doğuda, ilkokul öğretmenlerine ve öğrencilerine destek oluyorum. Bundan sonra benim işim, cicili bicili işler değil; daha gerçekçi, yardımlar ve destekler. 3 sene önce Diyabet Vakfı'nın üyesi olarak bu kuruma adım attım. Ben de herkes gibi geçiyordum ama bu duvarların arkasında ne olduğunu bilmiyordum. Geniş Türk ailelerine hasretim. Bu kurumla birlikte, benim anneannelerim, teyzelerim, dedelerim ve amcalarım oldu" şeklinde konuştu.Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Aydan Şener de, "Yaklaşık 27 yıl önce buraya bir ziyaretim olmuştu. Sonrasında benim ayıbım, gelebilmek nasip olmadı. Bugün geldim ve mimaride, tesislerde müthiş bir fark gördüm. Kapıdan girer girmez bir huzur, pozitif enerjiyle karşılaştım" dedi.

SİZLERE SAHİP ÇIKMAK VATANA SAHİP ÇIKMAKTIRŞişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya yaptığı konuşmada, "Anayasamızda şöyle bir ifade var; devlet, fakru zaruret içinde olanları, yaşlıları, küçükleri, bedeni ve ruhu yetersiz olanları korur. Bu ilkelerin temel açılımı, sosyal devlet ilkesi demektir. Devletimiz, yüzyıllardır muhtaç olan insanlara yardım eli uzatmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Sizler, kalbimizde ve başımızın üzerinde olan insanlarsınız. Sizler, bizim geleceğimizsiniz. Sizler ayrıca, bu ülkenin kaymakamlarını, mühendislerini okutup büyüten insanlarsınız. Sizlere sahip çıkmanın, vatana sahip çıkmak anlayışına sahibiz" sözlerine yer verdi.

BU TİP YERLER YAPMAK ÖNEMLİDarülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise şunları söyledi: Bazen diyorum ki; bir gün gözlerinize bant çekin, bir gün boyunca görmeyin. O zaman görmenin kıymetini anlarsınız. Duymamanın, yürüyememenin… 50 yıldır burada aynı yatakta yatan, yedirmediğiniz zaman yiyemeyen, temizlemediğinizde temizlenemeyen 150 kişilik bir grup var burada. 150'ye yakın yatağa bağlı insan var. Ara sıra diyorum ki,günümüzde, cami yapmaktan daha önemli bu tip yerler yapmak. Çünkü yaş ortalaması yükseliyor yeni genç nesil de öyle arzu edildiği şekilde arkadan gelmiyor. Bu yaşlı insanların bakımı için bu tip yerlere ihtiyaç var. Bayramlaşma programı sonunda, kaymakam Kaya, başkan Cebeci, Aydan Şener ve Sibel Tan Arıkan, kurumda yetiştikten sonra sevgi evlerine yerleştirilen çocuklara bayram harçlığı verdi.

- İstanbul