Darülaceze Başkanı Cebeci Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cebeci, ilk olarak Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İlçedeki belediye faaliyetleri hakkında Cebeci'ye bilgi veren Koloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak da yer aldı.

Cebeci, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'yle Erguvan Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Başkan Özlü ve Keşir'le gündeme ilişkin istişarelerde bulunan Cebeci, Darülaceze sakinlerinin emekleriyle üretilen el dokuması Siirt battaniyesini hediye etti.

Cebeci, daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede kurum faaliyetleri hakkında bilgi veren Cebeci, Vali Atay'a görevinde başarılar diledi.

Cebeci, son olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'e de ziyarette bulundu.