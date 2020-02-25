Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu - Son Dakika Ekonomi

Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu

13 dakika önce

Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu.

Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu, System.String[]

Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu.

Darülaceze, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:06 
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