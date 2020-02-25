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Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu
13 dakika önce
Darülaceze Başkanlığı, İstanbul'da 34 adet taşınmazı satışa sundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:06
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