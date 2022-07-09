DARÜLACEZE'DE BAYRAM

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze'de saat 10.30'da bayramlaşma programı yapıldı. Programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'deki bakım ve yaşamın dünyanın hiçbir yerinde olmayan standartlarda olduğunu söyledi.TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise 40 yıldır her bayramda Darülaceze'yi ziyaret ettiğini öne sürdü. Hamza Cebeci'nin hoş görüsü, yetenekleri ve vicdanıyla Darülaceze'yi daha güzel bir yere getirdiğini ifade eden Sarıgül, "Darülaceze'ye gelmek buradaki büyüklerimizle beraber olmak, onların hayır duasını almak bizim için son derece önemli. Allah'ım hiç kimseyi yalnız bırakmasın, Allah'ım hiç kimseyi yalnızlıkla terbiye etmesin" şeklinde konuştu.

"ONLARI SEVİNDİRMEK ÇOK GÜZEL"

Darülaceze sakinlerini ziyarete gelen ve onlara çiçek dağıtan Şükran Yalçın ise "Her sene bayramın ilk günü buraya geliyoruz. Gelip onları ziyaret ediyoruz, yani bayramlarda onları sevindirmek çok güzel bir şey gerçekten. Bizim de ne olacağımız belli değil" dedi.

- İstanbul