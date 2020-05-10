DARÜLACEZE'DE BURUK ANNELER GÜNÜ;

KORONAVİRÜS nedeniyle 11 Mart'tan bu yana görevliler dışında giriş ve çıkışların yasak olduğu Darülaceze 'de anneler günü buruk bir şekilde yaşanıyor. Sabah saatlerinde annesini görebilmek için Darülaceze'ye gelen bir kişi ziyaret yasak olduğu için annesiyle görüşemedi.

Koronavirüs nedeniyle 11 Mart'ta alınan karar sonrası Darülaceze'de ziyaret ve etkinliklere ara verilmişti. Ayrıca Darülaceze'deki sakinlerin dışarıya çıkmasına da ikinci bir karara kadar izin verilmeyeceği duyuruldu. Önceki yıllarda anneler günü nedeniyle çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Darülaceze'de anneler günü bu sene buruk ve sessiz geçiyor.

"ANNEME GİDEYİM DİYE GÖZE ALDIM VE DIŞARI ÇIKTIM"

Sabah saatlerinde taksiyle Darülaceze'ye gelen bir kişi 77 yaşındaki annesiyle görüşmek istedi. Ancak görevliler koronavirüs nedeniyle ziyaretlerin yasak olduğunu belirtti. Annesini ziyaret etmek için gelen Mine Değer, "Annem burada. Demans hastası. İki aydır göremiyorum. Ancak sesini duyabiliyorum. Geçenlerde görevli sayesinde telefonda görüntülü konuştuk. Ben anneme gideyim diye göze aldım ve dışarı çıktım. Fatih 'te akrabaların yanında teyzemde kalıyorum. Annemde burada. Altı aydır burada annem. Demans hastalığı, şeker ve kalp hastalığı var. Beni tanıyor en azından beni görünce seviniyor, yüzü gülüyor. Özledim tabii. Bir kere sarılsam anneme. Sağlık odasındaki görevliler izin vermiyor. Annemi göremeden dönüyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Darülaceze'den görüntüler

-Ziyarete gelen kişi

-Mine Değer ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

- İstanbul