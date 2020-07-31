DARÜLACEZE'DE BURUK BAYRAM - Son Dakika

KORONAVİRÜS gölgesinde geçen Kurban bayramında Darülaceze yine ziyaretçisiz kaldı. Okmeydanı 'ndaki Darülaceze'de bayram neşesi yerini hüzne bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayısı ve süreleri kısıtlı tutulan Darülaceze, ardında bıraktığı 125 yılın en buruk bayramlarından birini geçiriyor. Gözleri yollarda ailesinden birilerini bekleyen Darülaceze sakinleri ise eski bayramları özlediklerini söylüyor.

"ESKİDEN BURASI CIVIL CIVIL OLURDU, ŞİMDİ YÜREKLERİMİZ BURUK"

6 senedir Darülaceze'de olan 67 yaşındaki Ebru Sevik, eski bayramları özlediğini söyledi. Sevik, "Gerçekten buruk geçiyor bu bayram. Malum ziyaretçilerimiz gelemiyor koronavirüsten dolayı. Her sene cıvıl cıvıl olurdu burası dolar taşardı ziyaretçiyle. Çok daha farklı eğlenceler yapılırdı. Ama gördüğünüz gibi bugün sakiniz. Yalnızlığımızı paylaşıyorlar ama tabii yürekler buruk eski bayramlarımızı arıyoruz. Sevdiklerimizin yanımızda olmasını çok isteriz. Allah sağlık versin ne yapalım" ifadelerini kullandı.

"ESKİ BAYRAMLAR ÇOK GÜZELDİ"

Darülaceze'de 7'nci senesini dolduran Cenap Öztunç ise, "Bayramlar çok iyi geçerdi ama bu son iki bayram buruk geçiyor. Pandemiden dolayı. Ziyaretçiler gelmiyor. Normalde bu saatte burası kaynıyor olurdu. Nerde o gençliğimdeki bayramlar tabii. Çok güzeldi eskiden bayramlar. Büyük kahvaltı sofraları olurdu. Büyüklerimizin ellerini öperdik. Komşulara giderdik bayramlaşmaya. Harçlık toplardık" dedi.

"SABAHTAN BERİ BURADA TEK BAŞIMA GÖZ YAŞI DÖKÜYORUM"

11 yıldır Darülacezede yaşayan Ali Turan ise gözyaşları içinde ailesine sitem etti. 6 kardeşinden hiçbirinin ziyaretine gelmediğini söyleyen Turan, "Eski bayramları siz gençsiniz bilmezsiniz şimdi. Bu seneye kadar neşeli geçerdi herkes bilirdi. Benim sitemim büyük. 11 senedir buradayım ben. Daha bir kişi gelip kapımı çalmadı. Ziyaretime gelmedi. Onların hepsi benim elimde büyüdü. Hepsi küçük kardeşlerimdi. Bugün 3-4 tanesi telefon etti moralimin bozukluğundan telefonu suratlarına kapattım. Ağır da konuştum. Hiç zorlarına gitmesin. Benden başka 6 kardeşim var. Yeğenlerim var. Hepsi yetişkin. Burada bize 2 ay izin veriyorlar. İsteyen memleketine gidebiliyor. Benim maddi durumum olmadığı için ben gidemiyorum onlar toplanıp bu adamı alalım 2 ay bakalım demediler. Ben sabahtan beri burada tek başıma göz yaşı döküyorum. Ağlamaktan konuşamadım. Niye? Ben bu kadar sahipsiz miyim? Ben sahipsiz değilim benim önce Allah'ım var" diye konuştu.

"BU SENE BURUK BİR BAYRAM"

73 yaşındaki Nazif Kara 4 senedir Darülaceze'de kalıyor. Şimdiki bayramların tadı olmadığını söyleyen Kara, "Valla bayramımız eş dost sayesinde iyi geçsin diye uğraşıyoruz. Yoksa başka türlü nasıl geçsin? Böyle eskisi gibi ziyaretçi yok bir şey yok. Bizim için bu sene buruk bir bayram. Dışarıya da çıkamıyoruz ya. O yönden biraz sıkıntıdayız yani yoksa kurum olarak burası hakikaten iyi. O eski bayramlar ne gezer şimdi. Eskiden neler neler yapardık. Oynardık, güreş ederdik. Daha keyifliydi. Büyüklerin elini öperdik harçlık alırdık. Şimdi öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum tabii" şeklinde konuştu.