DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ - Son Dakika

KURBAN Bayramı'nda Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına kısıtlı sürede olsa ziyaret izni verildi. Sakinler, ziyarete gelen yakınlarıyla hasret giderdi. Düzenlenen eğlencede dans edip şarkı söyledi.

Kurban Bayramı'nda beş yüzü aşkın sakini bulunan Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına 15 dakikalık bahçede ziyaret izni verildi. Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren sakinler, Kurban Bayramı'nda yakınlarıyla hasret giderdi. Darülaceze sakinleri, yakınlarıyla tesis bahçesinde sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Sabah saatlerinde Darülaceze bahçesinde bir de eğlence düzenlendi. Sakinler düzenlenen eğlencede birbirileriyle bayramlaştı, şarkılar söyledi, dans etti. Darülaceze içerisindeki tesiste bağışçıların kurbanları da kesildi.

78 yaşındaki Nazif Kara, "Bugün hakikaten güzel bir gün bizim için. Çoluk çocuk geliyorlar bizi mutlu ediyorlar. Sevinçli bir gün yaşıyoruz" dedi. 74 yaşındaki Ayşe Selma Ünal, "Her şey güzel, eğleneceğiz inşallah. Kardeşimi bekliyorum, arkadaşlarımı bekliyorum, akrabalarım var gelir. Mutluyum, huzurluyum" diye konuştu. 66 yaşındaki Fatma Leyla Argon "Mutluyum bayram olduğu için. Benim ziyaretçim pek gelmez, aşı olmadılar daha onun için gelmezler, HES kodları yok, buraya girerken soruyorlar" şeklinde konuştu.