DARÜLACEZE'DE SESSİZ ANNELER GÜNÜ - Son Dakika

Pandemi öncesi binlerce kişinin ziyaret ettiği Darülaceze'de bu yıl Anneler Günü sessiz sedasız kutlanıyor. Darülaceze sakinlerinin kimi sevdiklerine kavuşamamanın hüznünü yaşıyor kimi ise arkadaşlarının ve yakınlarının vefasızlığından dert yanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Pandemi öncesi Anneler Günü'nde bu bahçede binlerce insan olurdu. Bu yıl sadece belirli izinlerle sadece birinci dereceden yakınları kabul edeceğiz" dedi.

Darülaceze 'de bu yıl Anneler Günü buruk şekilde yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece izinle birinci derece yakınlarının ziyaret edebileceği Darülaceze sakinleri, pandemi nedeniyle yalnız kalmaktan dertli.

"PANDEMİ NEDENİYLE ÇOCUKLARIMLA İSTEDİĞİM GİBİ GÖRÜŞEMİYORUM"

Darülaceze sakinlerinden 80 yaşındaki Sevim Altun, çocuklarını çok özlediğini belirterek, "Çocuklarımı çok seviyorum. Pandemi olmasaydı bu Anneler Günü'nde kesin gelirlerdi. Artık pandemi nedeniyle istediğimiz gibi görüşemiyoruz. Çok özledim çocuklarımı. Rabbim anneleri çocuklarından ayırmasın" diye konuştu.

"ÜÇ EVLADIMI VAN DEPREMİNDE KAYBETTİM"

Üç oğlunu Van depreminde kaybettiğini anlatan 85 yaşındaki Fatma Güler, "Üç evladı kaybetmek hiç kolay değil. İki ay hastanede yattım. Anneler evlatlarını kırmasın, onlarla tatlı dille konuşsun. Ben eskiden çocuklarımla çok mutluydum" dedi.

"ANNELERİN KIYMETİNİ BİLİN" Darülaceze'ye geleli 3 gün olduğunu söyleyen Canan İpekyol, "Bütün annelerin Anneler Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Benim çocuğum yok ama evrende olan bütün çocuklar, benim çocuklarım. Darülaceze'ye gelmeden önce bir süre kardeşimle yaşadım. Ancak birlikte yapamadık" şeklinde konuştu. 80 yaşındaki Nevin Özhan ise, "Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerin kıymetini bilin, öyle bilin ki kölesi olun annelerin. Benim çocuklarım yok. Tek başımayım. Ailemi rahatsız etmek istemediğim için kendi isteğimle Darülaceze'ye geldim" dedi.

"BU SENE GARİP KALDIK" 4 senedir Darülaceze'de olduğunu söyleyen Tezcan Anlı ise "Alzheimer hastasıyım annemden baya geçti. Çocuklarım yok. Her şeyimi Darülaceze'ye bağışladım. Geçen senelerde burası çok dolu olurdu. Biz de çok mutlu sevinirdik. Hatta bütün yeğenlerim ve kardeşlerim gelirdi. Bu sene garip kaldık" diye konuştu. Nigar Gökçe de "Üzgünüm çünkü annem hayatta değil. Ailem yok tek başımayım. Ama ailemi Darülaceze 'de buldum. Bugün annem hayatta olmadığı için kötü geçiyor. Yoksa ben annemle hep beraberdim. Annemi bırakmamak için hiç evlenmedim" ifadelerini kullandı.

"SADECE BİRİNCİ DERECEDEN YAKINLAR ZİYARETE GELEBİLİR" Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Pandeminin olmadığı dönemlerde bu bahçede binlerce insan buraya gelirdi. Bahçede programlar gerçekleşirdi. Ancak bu sene sokağa çıkma kısıtlaması var. Darülaceze sakinlerine bugün sadece birinci dereceden yakınları, belli izinlerle ziyarete gelebiliyor. Bu ziyaretler pandemi kuralları doğrultusunda oluyor" diye konuştu

Görüntü dökümü: -------------------Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci röportajı -Darülaceze sakinleri ile röportaj -Atölyelerden detay görüntüler -Bahçede vakit geçiren Darülaceze sakinleri -Genel ve detay görüntüler -Muhabir anonsları (Esma MURAT)

- İstanbul