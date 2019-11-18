Darülaceze'de Sosyal Dayanışma ve Farkındalık Toplantısı

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, "Bugün Darülaceze'de olup bitenleri takip eden, en ufak yerden bize saldırmaya çalışanlar, 1980'lerde PERPA gasp edilirken sesini çıkarmamıştır." dedi.

İstanbul Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığınca düzenlenen Sosyal Dayanışma ve Farkındalık Toplantısında, öğrenci yurdu, üniversite, ticari alan, aile sağlık birimi ve otopark barındıran 37 bin metrekarelik Yeni Sosyal Hizmet Şehri'yle ilgili bilgi verildi.

40 üniversiteden rektör ve akademisyenin katıldığı toplantıda Erdoğan, ekonomik olarak zor durumda olan, borçları olan, dünyanın bir çok coğrafyasından geri çekilme durumunda kalan Osmanlı'nın, böyle bir durumda yaşlılara, düşkünlere, kimsesizlere hizmet veren bir kurum inşa etmesinin çağları aşan bir vizyonunun göstergesi olduğunu anlattı.

Yaklaşık 100-150 yıldır dünya gündemini Batı medeniyetinin belirlediğini, kendi işine geldiği gibi şekillendirmeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, "Sadece Suriye'de attığımız adımlardan dolayı bir Ermeni Soykırımı tasarısının yeniden Amerikan Kongresinden geçirildiğine şahit olduk. Tamamen siyasi bir kararın aniden verilebildiğine şahit oluyoruz. Yani işine geldiği gibi dünya gündemini belirleyen, işine geldiği gibi dünya milletlerini ve ülkelerini yaftalayan zihniyetin hala zinde olduğuna şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyada kendi itibarını sadece doğruları söyleyerek tamir etmeye çalıştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Soykırımla 1915'te itibaren yaftalanıyoruz. Doğrular maalesef bugünün medyasında yalanlar kadar, iftiralar kadar hiçbir zaman yer bulamıyor. Darülaceze'de, başka hayır kurumlarında bunu yaşıyoruz. Nerede güzel, hayırlı bir iş olsa... Akşam haberleri seyredin 10 tane haberin 9 tanesi kavga, dövüş, kan, savaş. Neden iyilikler, güzellikler insanlara gösterilmiyor? 'Çünkü insanlar onları izlemiyor' diyorlar. Medyacılarla konuştuğunuz zaman bununla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu tür toplantıları başkanımızın önderliğinde yapmaya, Darülaceze'yi anlatmaya çalışıyoruz. Buradan dünyaya bir mesaj gidebileceğine inanıyoruz. Çünkü tarihiyle, kurulduğu zamandan bugüne kadar bir mesaj zaten Darülaceze... Bugün Darülaceze'de olup bitenleri takip eden, en ufak yerden bize saldırmaya çalışanlar, 1980'lerde PERPA gasp edilirken sesini çıkarmamıştır. Burada 80'lerde -çok affedersiniz- insanlara hayvan gibi muamele edilirken seslerini çıkarmamışlardır. Biz tabii ki hatasız değiliz, tabii ki burada her detaya başkanımın ve idare meclisimin nüfuz etmesi zaman zaman mümkün olmayabilir ama elimizden geldiğince bu kurumu çok kısa bir sürede çok yüksek hedeflere doğru ilerletmeye çalışıyoruz."

"İnsani yardımda dünya birincisiyiz"

Dünyada yaşlı bakım hizmetinin ya zengin hastalar ve yaşlılar için ya da vakıfların destekleri aracılığıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Erdoğan, aylık giderin bir yaşlının emekli maaşını bağışlamasıyla karşılanamayacağını kaydederek, "Darülaceze'nin imkanlarını arttırmaya yönelik çalışmamız var. Bu proje de akarımızı güçlendirmek için attığımız bir adım. Bunları yapmak durumundayız ki Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizde, yani 21. yüzyıla artık mesaj verebileceğimiz, yani Türkiye bugün kişi başına insanı yardımda milli gelire oranla dünya birincisiyse Darülaceze'yi yapan millet olduğumuz için bugün dünyada birinci sıradayız. Dolayısıyla elimize imkan geçtiği zaman mazlumun yanında olmuşuz, zalimin karşısında durmuşuz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Yeni Sosyal Hizmet Şehri'nden dünyaya daha güçlü bir mesaj vereceklerini ve yaşlanmakta olan nüfusa şefkat elini uzatmaya çalışacaklarını vurgulayarak, Darülaceze kurulduğunda Anadolu'nun nüfusunun 10-15 milyon civarında olduğunu, bugün ise nüfusun 82 milyona ulaştığını ve yapılan yeni tesisin bu ihtiyacı karşılamadığını ancak yeni yerlerin açılacağını söyledi.

"Milletin şefkat eli inşallah bu tür yerleri yapmaya da işletmeye de elbetteki kadirdir, elbetteki yapacaktır. Biz yeter ki millet olarak şöyle üstümüzdeki ölü toprağından silkinelim" diyen Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz sağduyulu olmamız, kısır boğuşmaları, tartışmaların içerisinden bakışlarımızı çekip şöyle büyük resme bakmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü dünyada bir şeylere doğru bir gidiş var. Bu gidiş olurken biz millet olarak kenetlenmek zorundayız. Millet olarak birbirimizle asgari müşterekler zemininde buluşmak zorundayız. Çıkar çatışmalarından, günlük tartışmalardan biraz sıyrılmak zorundayız. Bu çalkantılar çağında dünyanın nereye gittiğini bilmediğimiz dönemde ancak kenetlenip birlik olursak belki fırsatları yakalayacağız, belki yara almadan güçlenerek çıkmak bize nasip olacak. Darülaceze de bizim asgari müştereklerimizden biri."

"Darülaceze dünyaya örnek"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise 125 yıllık bir kurum olan Darülaceze'nin eskiden bir sürgün yeri gibi gösterildiğini, bu algının artık kırıldığını aktararak, "Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizi Avrupa'da tanıttık. Gören 'Bize de orada yer ayırın' diyor. Almanlar bizzat yer almak istiyorlar. Defaatle heyetler geldi. Her gelen heyet birkaç saat burada kalıyor. Burada mutlu insanlar görüyorlar, çalışanların birbirleriyle diyaloglarını görüyorlar ve bunu nasıl sağladığımızı soruyorlar. İşte insanlığın cevabını aradığı soru da bu." ifadelerini kullandı.

Projeye maddi manevi destek isteyen Cebeci, konuşmasını, "Yüreklerin merhametsizleştiği, duyguların süflileştiği, emellerin çıkarlara endekslendiği bir dönemde, bu ülkenin iyi yetişmiş profesörleri, akademisyenleri, hocaları olarak dünyaya yeni mesajlar vermeniz gerekiyor. Bu milletin toprağı ve mayası sağlam. Darülaceze dünyaya merhamette ve adalette örnek olacak." diye sonlandırdı.