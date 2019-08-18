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Darülaceze'de Uluslararası Arap Sanat Festivali

1 saat önce

Uluslararası Arap Sanat Festivali İstanbul'da başladı.

Darülaceze'de Uluslararası Arap Sanat Festivali, System.String[]
Uluslararası Arap Sanat Festivali İstanbul'da başladı.
Türkiye Arap Sanatları Derneği, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği tarafından düzenlenen ve Darülaceze'nin ev sahipliğini yaptığı festival, 19 ülkeden 80 ressamın katıldığı "Hayatın Düzenli Yüzü" sergisiyle kapılarını açtı.
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle uluslararası bir sanatsal programın burada gerçekleşmesi bizim memnuniyetle karşıladığımız bir şey. Farklı ülkelerden, gönül coğrafyamızdan insanların gelip Darülaceze'yi görmesi, burada bir program icra etmeleri memnuniyet verici." dedi.
Bu tür programlara her zaman açık olduklarını ifade eden Cebeci, "Darülaceze sadece Türkiye'nin ve Müslümanların bir değeri değil. Bütün insanlığın ortak değeri. Burada hem cami hem kilise hem de havra var. Bugün millet olarak dünyanın neresinden olursa olsun gelen mağdur ve mazlumlara kucak açıyoruz. Medeniyet lafla olmuyor, icraatle oluyor." diye konuştu.
Arap Derneği Başkanı Metin Turan da "Hedefimiz Arap sanatçılarla Türk sanatçıları bir araya getirmek. Festivale yurt dışından 100 kadar Arap sanatçı geliyor. Buradan da 50 kişi var." dedi.
Tiyatro, sergi, seminer ve konser gibi bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak programda, katılımcılar gündüz İstanbul'u gezecek, akşam ise festival kapsamındaki etkinliklere katılacak.
Festival sanatçılarına her günün sonunda plaket ve ödül takdimi yapılacak.
Uluslararası Arap Sanat Festivali, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Sanat festivali, Darülaceze, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:42 Kaynak: AA
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