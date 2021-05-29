Darülaceze sakinleri, "Floor Curling" müsabakalarında gönüllü gençlerle kıyasıya yarıştı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının mali desteği, Darülaceze Başkanlığı ve "Sen Varsan Biz de Varız Derneği"nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Kuşaklar Buluşuyor Projesi" ile 65 yaş üstü kurum sakinleri ve 30 yaş altı gençler, "Floor Curling" müsabakalarında kıyasıya yarıştı.

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de düzenlenen yarışma için, kurumda kalan 65 yaş üstündekilerle 30 yaş üstü genç gönüllüler arasından elemeler yapıldı. Hem kurumda çalışan hem de dışarıdan gelen gençler, yarışma için başvurunca yetenekli olanları belirlemek için antrenmanlar yapıldı. Bu antrenmanlar sonucu seçmeler gerçekleştirildi.

Aslında bir yer spor olan "Floor Curling", yaşlıların sağlıkları da düşünülerek, masaya alındı. Böylece sakatlanma riski sıfıra indirildi. Müsabakalarda gençler ve yaşlılar takımlara ayrıldı. Müsabakalar sonucunda gençlerden ve yaşlılardan birer takım finale çıktı.

Finalde, gençleri yenen 65 yaş üstündekilerin yer aldığı takım şampiyon oldu. Yarışmanın sonunda, elemelere katılan tüm yaşlılara madalya, finale çıkan ve kazanan gruptaki 5 kişiye ise sertifika ve kupa verildi.

"Onları hayata bağlayacak, daha mutlu edecek projelere açığız"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumda kalan yaşlıların projeye katılımından memnuniyet duyduğu söyledi.

Kurumda kalanların kendilerini mutlu edecek projelere her zaman ilgi ve alaka gösterdiğini, gençlerle yaşlıların birtakım konularda yarışmasının yaşlıları motive ettiğini belirten Cebeci, müsabakalarda ise yaşlıların tecrübesinin gençlere galip geldiğini belirtti.

Kurumda her zaman bu tür sportif aktiviteler yapıldığını dile getiren Cebeci, "Onları hayata bağlayacak, daha mutlu edecek projelere açığız. Yeter ki projeler, burada kalanların, kurumun lehine olsun, örfümüze, töremize, ilkelerimize uygun olsun. Bu tip projelerin, elbette ki hem kurumumuz açısından hem de kalan sakinlerimiz açısından verimli bir proje olduğu kanaatindeyim." dedi.

Cebeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif yaşlanmaya önem verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artık insanlar yaşlanıyor, nüfus yaşlanıyor, eskisi gibi yaş ortalaması 45'lerde, 50'lilerde, 60'larda değil. Hatta dünyada bazı ülkelerde 90'lara kadar yükseldi. Türkiye'de de hanımlarda 80'e yaklaştı, erkeklerde ise 75'lerin üzerinde. Nüfus yaşlanıyor, bunlara karşı biz önceden birtakım tedbirleri almak durumundayız. Başka ülkeleri, Batı'yı, Amerika'yı örnek alma yerine, onların bizi örnek alması hususunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz olmalı, araştırmalarımız olmalı. Darülaceze, bu noktada 126 yıllık tecrübesiyle bir laboratuvar adeta."

Cebeci, Darülaceze'de sadece yaşlıların değil, çocukların ve engellilerin kaldığını, gençlerin kurum sakinlerine yönelik hazırlayacakları her tür projeye açık olduklarını bildirdi.

"Projenin asıl amacı aktif yaşlanmaya dikkat çekmek"

Proje Koordinatörü Aynur Karabulut, "Sen Varsan Biz de Varız Derneği" olarak dezavantajlı grupları sosyal hayata dahil etmek üzerine bazı projeler ürettiklerini söyledi.

Bu projede de gençlerle yaşlıları bir araya getirdiklerini belirten Karabulut, sakatlanma riskinin sıfır olması nedeniyle "floor curling" sporunu tercih ettiklerini ifade etti.

Masa üzerine kurulan alanda, yaşlıların ve gençlerin spor yaptığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Spor alanlarında 2 farklı grup kurduk: Kırmızı ve mavi grup. Kırmızı grupta büyüklerimiz, mavi grupta gençlerimiz vardı. Bu grupları kendi aralarında yarıştırdık, antrenmanlarımız oldu. Bugün 5. günümüzdeyiz. Onlar kendi aralarında finalistler çıkardılar. Önce antrenman yaptık, bire bir denemeler yaptırdık. Grupları kendi aralarında, kendileri kurmuş oldular. Kimisi oda arkadaşını, kimisi bahçeyi paylaştığı kişiyi seçerek bize getirmiş oldu. Gençleri de gönüllülerden seçmiş olduk."

Karabulut, projenin asıl amacının aktif yaşlanmaya dikkati çekmek olduğunun altını çizerek, "Bir noktadan sonra biz büyüklerimizi hayatın dışında tutuyoruz. Sanki hayat onlar için bitmiş gibi düşünüyoruz. Ama hayat onlar için de devam ediyor. Onları ucundan da olsa sosyal hayatın içerisine çekmek istiyoruz. Bu projede de onu amaçladık. Böylelikle 2 gruba da bununla alakalı mesajlarımız var." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Karabulut, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Darülaceze yetkililerine proje için teşekkür etti.

"Bu sporu daha önce hiç oynamadım"

Darülaceze sakini 79 yaşındaki Nazif Kara, gençlik döneminde de spor yaptığını ifade etti.

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten Kara, "Bu sporu daha önce hiç oynamadım. Güzel bir oyun. Keyif aldık, eğlenceli bir oyun. Bu tür etkinliklerin olmasını istiyoruz." dedi.

Kara, sağlıklı bir yaşlılık için gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durması çağrısında da bulundu.

"Bizden daha iyi oynuyorlar"

Genç takımda yer alan bilgisayar mühendisi Pınar Kazanoğlu ise yarışmaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Darülaceze sakinleriyle spor yaptığı için heyecanlı olduğunu, maçlarda rekabet yaşandığını kaydeden Kazanoğlu, "Bizimkilerin maşallahı var, çok iyiler. Bizden daha iyi oynuyorlar. Böyle ortamlarda sosyal platformlarda bir araya gelmek bizi, birbirimize daha çok bağlıyor. O anlamda çok daha iyi, keyifli. Güzel rekabetimizi yapıp oyunumuzu inşallah bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazanoğlu, Darülaceze sakinlerinin ziyaretçilerini dört gözle beklediğini belirterek, gençlere salgının bitmesinden sonra kurumu ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.