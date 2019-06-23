DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

Görüntü Dökümü: -------------------------- -Darülaceze binasından genel görüntü -Oy kullanmak için bekleyen darülaceze sakinleri -Oy kullanan darülaceze sakinleri -Genel ve detaylar

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Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı

Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur