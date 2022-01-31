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"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" ihtiyaç sahipleri ve koruma altındaki çocuklara hizmet verecek - Son Dakika

"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" ihtiyaç sahipleri ve koruma altındaki çocuklara hizmet verecek

31.01.2022 11:08
"Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" ihtiyaç sahipleri ve koruma altındaki çocuklara hizmet verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" kurulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" kurulacak.

Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulduğu günden bu yana 127 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınması amacıyla projeler hazırlanıyor. Bu kapsamda, "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" ile yeni bir adım atılacak.

AA muhabirinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldığı bilgiye göre proje, İstanbul Arnavutköy'de, İstanbul Havalimanı'nın yanında 150 bin metrekare üzerine, "yavaş, yatay, yaşanabilir" şehir anlayışıyla tasarlandı.

Proje, çevre dostu yaklaşımıyla Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak.

Sosyal hizmet şehrinde, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş bir ana cadde, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak.

Şehir, sağlıklı ve yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan yaşam alanları, sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak.

Gelecekte ihtiyaç olması durumda kullanabilecek 5 bloktan oluşan 174 yatak kapasiteli rezerv alan da yer alırken, konaklama birimlerine ek olarak tasarlanan rehabilitasyon ve sosyal merkezde, Darülaceze sakinleri hayatın içinde üretime katkıda bulunarak sosyal bağları kuvvetli bir yaşam sürebilecek.

Ana giriş yanında yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisinde konut, lojman ve konaklama mekanları yapılması planlanırken, çocuklar için oyun alanları da bulunacak.

Tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kalacaklar için tüm birimlerde konforlu dinlenme ve okuma alanları olacak. Her birimde, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ortak kullanıma açık oturma grupları ve mutfak alanları, egzersiz ve spor faaliyetleri için fizyoterapi ve fitness alanlarından sonra dinlenebilecekleri bir spa da yer alacak.

Poliklinik, Sosyal Merkez, Başkanlık ve İdari Binaların altında birim girişleri, restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar olacak. Ayrıca ortak bodrum katta 223 araçlık kapalı, proje genelinde de 362 araçlık açık otopark bulunacak.

Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi kuruldu

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da 25 Eylül 2021'de tarihi yerleşkenin yanı başında inşa edilen Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi ile İstanbul'a modern bir eğitim ve barınma kompleksi kazandırılmıştı.

Tesis, 14 bin 783 metrekare, 231 oda ve 901 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, 7 bin 383 metrekare üniversite, 2 bin 133 metrekare ticari birimler, 367 metrekare Aile Sağlık Merkezi, 12 bin 207 metrekare otopark-sığınak ve teknik hacimler olmak üzere toplam 36 bin 873 metrekarelik açık ve kapalı inşaat alanına sahip.

Merkezi konumuyla İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için kolay ulaşım avantajıyla önemli bir alternatif olacak olan tesis, 2 bin 200 metrekarelik ticari alan ile bağışlar ve kendi gelirleriyle hizmet veren Darülacezeye gelir sağlayacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Havalimanı, Darülaceze, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" ihtiyaç sahipleri ve koruma altındaki çocuklara hizmet verecek - Son Dakika
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