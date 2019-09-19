Darülaceze'ye anlamlı bağış!

Polat Yağcı öncülüğünde Şişli Darülaceze binasında düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç, Deniz Seki, Rafet El Roman ve Murat Dalkılıç projeye destek olmak için gerekli tüm çabayı kendileri adına yerine getireceklerini söyledi.

Darülaceze'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve projenin başını çeken yapımcı Polat Yağcı şöyle konuştu. "Bir sohbet sırasında Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımını öğrendiğimde, Sayın Cumhurbaşkanımız'a, bu yerleşkede sanatçılarımız için de bir yer olup olamayacağını sordum. 'Tabi ki' cevabının ardından kendisinin gerekli talimatları vermesiyle ilk adım atıldı bu projede. Şimdi ise bizler üstümüze düşen görev için buradayız" dedi. "Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçımızın maddi imkanlardan dolayı zor zamanlar yaşadıklarına şahit olduk. Sanatçılar için bu tür projeler hep konuşuldu ama eyleme dönüşmesi kısmet olmadı diyelim…Ama artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy'de yapılacak olan olan yeni Darülaceze'de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak" diyerek sözlerine devam etti.

Polat Yağcı, "Ben şahsım ve şirketim adına; bu yaz yaptığımız Türk Hava Yolları sponsorluğundaki konser serisinden elde ettiğimiz geliri bu projeye bağışlamaya karar verdim. Bu süreçte, projeyi duyan sanatçılarımız da büyük ilgi gösterdiler. Bu proje herkesin projesi sadece burada olan sanatçıların değil. Sanatçılar, yapımcılar yani tüm sektör taşın altına elini koysun" diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Sandal, "Gerçekten bugün önemli bir gün, bizlerde iz bırakmış isimlerin dramatik hikayelerini görüyoruz üzülüyoruz. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan çok mutlu oldum" dedi. Sandal konserler de hiç bir sanatçının ücret almadığını, "Bu projeyi duyunca bende kendi konserimden ücret almıyorum ve bu projeye aktarıyorum dedim" sözleriyle ifade etti.

Nukhet Duru, "Böyle bir şey ancak uygar ülkelerde yapılmıştır. Uygar ülkeler sanatçılarını yaşlanınca kurda kuşa yem etmez. Bizde o ülkeler arasına girdik sayılırız"

Serdar Ortaç, "Kimsenin yaşlılığında yalnız kalmasını istemem. Belki bir gün bizde orada oturacağız"

Deniz Seki, "Çorbada bizimde tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Çok mutlu ve onurluyum"

Rafet El Roman, "Ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne olduğunu bilemezsiniz demiş frank sanata şarkısında"

Murat Dalkılıç, "Harbiye konserleri ilk defa bereketli geçmişti. Çok uzun zamandır bu projeyi biliyordum direk altına imzamızı atıp örnek teşkil etmek adına. Uygar ülkelerde ki gibi değerlerimize sahip çıkmak adına bu projeye destek vermekten onur duydum" diye konuştu. Dalkılıç, "Yarın öbür gün hepimiz o durumda kalıpta, bizi zamanında çok seven insanların yüreklerini yakabiliriz" diye konuşmasını noktaladı.

Basın toplantısının ardından Darilaceze'deki aşure etkinliğine katılan ünlü isimler aşure kazanının başına geçerek aşure dağıttı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.