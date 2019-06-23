Son Dakika Haberleri: Darülacezede sakinleri oylarını kullandı
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Darülacezede sakinleri oylarını kullandı

1 saat önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.

Darülacezede sakinleri oylarını kullandı, System.String[]
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu. 
 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
darülaceze, belediye başkanlığı, 23 haziran, istanbul, Güncel
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