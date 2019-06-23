Darülacezede sakinleri oylarını kullandı
1 saat önce
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze
sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı
, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.
- İstanbul
Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi
Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!
Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur