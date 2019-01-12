Darüşşafaka Avrupa Parlamentosu'nda Tanıtıldı

Yunan Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AB- Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından düzenlenen, "Faces of Turkey: Civil Society" adını taşıyan sergi, 8 – 11 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Sergiye Darüşşafaka Cemiyeti'nin yanı sıra her biri kendi alanlarında öne çıkan Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kırmızı Kurdele İstanbul, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, SosyalBen Vakfı, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve fark yaratan öğretmenler Cevat Ayna ve Dilek Livaneli katılım sağladı.

Sergi açılışında, T.C. Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay da hazır bulundu.

Miltiadis Kyrkos: "Türkiye'nin hayran olduğum, ihtiyacı olanlara yardım eden yüzlerini tanıtmak istedim."

Dört yıldır Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri üzerine çalıştığını ve Türkiye'nin sivil toplum yüzlerini parlamentoda tanıtmayı amaçladığını belirten Miltiadis Kyrkos, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dört yıldır Türkiye'deki birçok insanla tanışma şansı yakaladım ve Türk sivil toplumunun zenginliğini keşfettim. Tüm bu insanlar, büyük, muhteşem bir resim oluşturuyor. Bu resim, bir yandan insanların ihtiyaçlarının derinliğini diğer yandan da bu problemleri çözmeye çalışan, insanların dertlerine çözüm bulan, bugün misafir ettiğimiz kuruluş ve bireylerin gücünü gösteriyor. Türkiye'deki bu farklı yüzleri, Avrupa Parlamentosu'yla paylaşmak istedim. Böylece, komşumuz olan bu ülkede neler olup bittiğini çok daha iyi anlayabiliriz. Başka insanları desteklemeye, yardımcı olmaya hazır olan insanlardan Türkiye'de çok var. Bu sergiyi gerçekleştirme fikri, 4-5 yıldır kazandıklarımı parlamentodaki başka insanlara aktarma isteğinden doğdu. Çünkü çok değerli. Sergiden sonra da bağlantılar kurulmasını sağlayarak etkilerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin benim hayran olduğum bu yüzünü, birlikte çalıştığım, insanların kalplerine baktığınızda baskın olan, ihtiyacı olanlara yardım eden yüzünü tanıtmak istedim. Dünyadaki tüm insanlar arasında başkalarına yardım edenlere destek olmaya çalışırım. Darüşşafaka'nın 19. yüzyıldan beri var olduğu gibi, ne olursa olsun sizler hep var olmaya devam edeceksiniz."

Hakan Okçal: "Ben de bir Darüşşafakalıyım ve Darüşşafaka olmasaydı bugün bulunduğum yerde olamazdım."

Darüşşafaka Cemiyeti adına konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Büyükelçi, Darüşşafaka Lisesi 1973 mezunu Hakan Okçal ise, "Darüşşafaka, ülkemizin eğitim alanında önde gelen kurumlarından biri olarak toplumumuzda nitelikli eğitim alamayan dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Ben de bir Darüşşafakalıyım ve Darüşşafaka olmasaydı bugün bulunduğum yerde olamazdım. Darüşşafaka, ülkemizin çocuk ve gençlerinin hayatlarına en iyi şekilde dokunabildiği için çok mutluyum. Bugün, sadece bağışlarla, yaklaşık yarısı kız öğrencilerden oluşan 1.000'e yakın öğrencimize tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sağlıyoruz. Küçük, büyük tüm bağışlar bizim için çok değerli. Çünkü bizim köklerimiz bu toplumda ve bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Öğrencilerimize hep daha iyi olanaklar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Umarım, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'yla iyi ilişkilerimiz her zaman devam eder. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz." dedi.