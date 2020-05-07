Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi

6 saat önce

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi, System.String[]

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Darüşşafaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs korunma önlemleri kapsamında uzak kalınan salona tekrar dönüş için hazırlık çalışmaları başladı.

Sarıyer Belediyesi ekiplerinin salonda yaptığı çalışmalarında sporcu soyunma odaları, fitness salonu, ofisler, basın odası, ortak kullanım alanları, tribünleri tüm iç ve dış mekanlar, özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Açıklamada, "Tüm hazırlıklarımız, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak için." ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Şahenk, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:40 Kaynak: AA

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